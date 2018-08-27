найти ×
   
  • USD +0.73
    64.50
  • EUR +0.33
    72.92
СохранитьСохранено0
×

003159

Король Испании час не мог выйти из самолета из-за отсутствия трапа

Small default

© Chema Moya/EPA/TASS

Прибывшие в ночь на понедельник, 25 марта, с государственным визитом в Аргентину король Испании Фелипе VI и его супруга королева Летисия почти час оставались в самолете, пишет испанская газета La Vanguardia.

Как стало известно изданию, королевская чета не могла выйти из авиалайнера из-за того, что поданный трап не доставал до двери самолета.

В то время как в аэропорту Буэнос-Айреса Хорхе Ньюбери искали трап необходимой высоты, также обсуждался вариант перенаправления королевского самолета в аэропорт Эсейса — еще одну воздушную гавань аргентинской столицы.

Тем не менее подходящий трап все-таки был найден, и высокопоставленные гости смогли спуститься к встречающим их министрам иностранных дел Испании и Аргентины после часа ожидания.

Король Фелипе VI с супругой получили приглашение приехать в Аргентину от президента страны Маурисио Макри. Поездка призвана «продемонстрировать интенсивность двусторонних отношений и намерение продолжать их углублять и разнообразить», отмечает газета.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00204

В Югре детское питание хранили в холодильниках морга

Small default

© flickr.com

В городе Югорск в здании морга обнаружили несколько тонн коробок с детским питанием, сообщает URA.RU со ссылкой на депутата местной думы Антона Пантина.

По словам парламентария, он участвовал в осмотрел помещения вместе с полицией после того, как один из местных жителей сообщил об этом безобразии.

Депутат рассказал, что морг по-прежнему функционирует. «Там, скорее всего, хранятся формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», — приводит агентство слова Пантина.

Кроме того, депутат считает, что коробки с детским питанием могут храниться в морге с осени, так что вызывает опасение не только небезопасность нахождения продуктов там, но и сроки его хранения.

Депутат также отметил, что в настоящее время правоохранительные органы ведут доследственную проверку,

В городской администрации агентству не стали комментировать произошедшее, отметив, что морг относится к окружному департаменту здравоохранения.

В ведомстве пока не прокомментировали ситуацию. Главврач городской больницы Андрей Маренко попросил отправить ему официальный запрос.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
31547932читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
8031786читать позжечитаю позже

главное


Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

411454212читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов27 августа 2018

Размножив окружающую действительность.

10248948читать позжечитаю позже