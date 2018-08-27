Король Испании час не мог выйти из самолета из-за отсутствия трапа

Прибывшие в ночь на понедельник, 25 марта, с государственным визитом в Аргентину король Испании Фелипе VI и его супруга королева Летисия почти час оставались в самолете, пишет испанская газета La Vanguardia.

Как стало известно изданию, королевская чета не могла выйти из авиалайнера из-за того, что поданный трап не доставал до двери самолета.

В то время как в аэропорту Буэнос-Айреса Хорхе Ньюбери искали трап необходимой высоты, также обсуждался вариант перенаправления королевского самолета в аэропорт Эсейса — еще одну воздушную гавань аргентинской столицы.

Тем не менее подходящий трап все-таки был найден, и высокопоставленные гости смогли спуститься к встречающим их министрам иностранных дел Испании и Аргентины после часа ожидания.

Король Фелипе VI с супругой получили приглашение приехать в Аргентину от президента страны Маурисио Макри. Поездка призвана «продемонстрировать интенсивность двусторонних отношений и намерение продолжать их углублять и разнообразить», отмечает газета.