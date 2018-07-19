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В Приморье мужчина с бензопилой напал на посетителей кафе

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© pixabay.com

Сотрудники полиции проводят проверку в связи с размещением в Сети видео, где зафиксировано, как мужчина размахивает в помещении кафе работающей бензопилой, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Находке Приморского края.

На кадрах видно, как несколько человек пытаются удержать человека, размахивающего включенной бензопилой.

Представитель регионального управления МВД рассказал агентству, что по результатам проводимой проверки будет принято соответствующее решение.

По его словам, в полицию не поступало заявлений от участников инцидента.

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