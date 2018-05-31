В Брянске четыре человека погибли в ДТП

В Брянске в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, сообщает ТАСС.

ДТП произошло в Советском районе города на пересечении улиц Красноармейской и Пересвета.

Как рассказал агентству директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков, кроме того, семь человек госпитализированы в результате аварии, их состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники ГИБДД.