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В Брянске четыре человека погибли в ДТП

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© vk.com/cp_32

В Брянске в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, сообщает ТАСС.

ДТП произошло в Советском районе города на пересечении улиц Красноармейской и Пересвета.

Как рассказал агентству директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков, кроме того, семь человек госпитализированы в результате аварии, их состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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