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В Польше задержали совладельца «Зимней вишни»

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© Данил Айкин/ТАСС

Совладельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, бывшего генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского задержали в Польше.

Бизнесмен обвиняется в том, что в 2013—2014 годах дал взятки в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК ресурс» Никите Чередниченко.

Деньги были вручены этим лицам за незаконные действия и бездействие, в том числе при реконструкции сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В 2016 году Вишневский уехал из России и скрылся от следствия. Некоторое время он проживал в Испании.

Бизнесмен объявили в международный розыск и по ходатайству следствия заочно арестовали.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию, отмечает URA.RU.

Напомним, 25 марта 2018 года в Кемерово в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, унесший жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. Одной из причин, по которой погибло так много людей, стало безответственное отношение к правилам пожарной безопасности, в том числе запертые двери эвакуационных выходов.

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