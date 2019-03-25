В Японии устроили взрыв на военной базе США

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части японского острова Окинава произошел взрыв, который устроили неустановленные пока диверсанты.

«Неизвестные сумели проникнуть внутрь объекта, разрушив часть его ограды. После этого они взорвали газовый баллон, подложенный к зданию, которое на базе использовали представители министерства обороны Японии», — передает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

В результате взрыва никто не пострадал. Расследование инцидента ведут совместное власти США и полиция местной префектуры.

Напомним, на южном японском острове Окинава также расположена база ВВС США Кадена, где дислоцируются военная авиация и самолеты-заправщики. На островах Хоккайдо и Хонсю в северной части японского архипелага дислоцированы военно-воздушные базы США Мисава, Татикава и Ацуи. На них базируются самолеты F-16, которые могут нести ядерное оружие. С базы Йокота в центральной части страны осуществляется управление тактической ядерной авиацией.

Главный штаб войск США в Японии находится в городе Йокосука, недалеко от столицы. Там же располагается и база Седьмого флота США. В Японии также расположены объекты связи стратегического командования ВВС и ВМС, через которые управляются ударные подводные лодки и ракетоносцы. Всего на японских островах расквартировано около 50 тысяч американских военнослужащих.

После поражения Японии во Второй мировой войне были на ее территории были образованы и до сих пор остаются военные базы США, что является раздражающим фактором в отношениях между странами. Тем не менее, Вашингтон и сегодня вправе использовать японскую инфраструктуру и размещать любое количество своих войск на территории страны. В военном отношении Япония для Пентагона является главным форпостом в регионе и целью номер один для азиатских оппонентов США в случае военных действий.

Японские активисты регулярно проводят митинги с требованием вывода американских солдат. В 2009 году конфликт вокруг передислокации морских пехотинцев с базы Футэмма на Окинаве стал одной из причин политического скандала, который закончился досрочной отставкой премьер-министра Хатоямы. 19 мая 2016 года на Окинаве по подозрению в убийстве 20-летней девушки был арестован бывший морской пехотинец США, который работал на американской военной базе. Извинялся за солдата лично президент Барак Обама.

