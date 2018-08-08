Депутат Рады предложил выращивать огурцы вместо транзита газа из России

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович подсчитал потери Украины от прекращения транзита российского газа в Европу и в шутку предложил заместить выпадающие доходы путем заработка украинцев на сельхозработах в Польше.

«Труба, которая с первого января будет пустая без прокачки, — страна потеряет минимум три-пять миллиардов долларов. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?» — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».



Депутат посоветовал украинским властям отправиться в Москву на переговоры, одобрив состоявшийся недавно визит кандидата в президенты и депутата от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву на переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Вадим Рабинович не впервые ярко и образно критикует правительство Украины, а также своих коллег по парламенту. Ранее депутат заявлял, что Украина имеет все условия для процветания из-за своего «шикарного территориального расположения и трудолюбивых людей», но вместо этого доведена до плачевного состояния безграмотными «политиками-шизофрениками».

Также Рабинович предупреждал, что из-за огромных долгов Украине грозит экономическая катастрофа, называл повышение цен на газ для населения Украины равносильным «убийству страны», а еще сравнивал обещания правительства украинцам с аферами персонажей сказки «Буратино» кота Базилио и лисы Алисы. «У вас ничего не растет, у дураков», — сказал он тогда.



Напомним, в марте «Газпром» начал официально уведомлять страны, которые получают российский газ через Украину, что с начала 2020 года транзита по этому маршруту больше не будет. После этого руководитель украинской государственной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о том, что «Газпром» должен выплатить Украине компенсацию за обесценивание газотранспортной сети из-за отказа от нового соглашения по транзиту газа в Европу.



Ранее российские власти неоднократно поднимали вопрос о сохранении транзита газа через Украину при соблюдении ряда условий. Так, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что у новой газовой сделки должны быть выгодные для России экономические и коммерческие параметры.

