СМИ: Юрия Николаева госпитализировали с тяжелыми травмами

Народный артист России Юрий Николаев был госпитализирован после обморока, во время которого он упал и ударился головой, получив сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематомы, сообщают СМИ.

«После обследования врачи поставили ему диагноз „синокопальное состояние“, то есть внезапная потеря сознания, которую нельзя предсказать. По всей видимости, причина кроется в плохом состоянии сосудов головного мозга Юрия Александровича», — пишет «СтарХит».



Издание отмечает, что после оказания медицинской помощи Николаева отпустили домой, и он отрицает, что падал в обморок и получал травмы. Его слова подтверждает его супруга.

«Всем, кто знает меня и помнит меня, огромное спасибо за беспокойство. Все хорошо, я постараюсь вас не подвести», — заявил журналистам Юрий Николаев.

Народного артиста телезрители знают по программам «Утренняя почта», «Голубой огонек», «Песня года», «Утро», «Спокойной ночи, малыши!». Однако настоящий успех ему принесла программа «Утренняя звезда», которую он вел более 12 лет.

Известно, что Юрий Николаев болен раком, диагноз может быть связан с тем, что он ездил на концерт в Чернобыль, чтобы поддержать тех, кто участвовал в ликвидации аварии.