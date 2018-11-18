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Патрушев предупредил Украину о распаде в случае переизбрания Порошенко

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил украинцев о возможности распада Украину в случае переизбрания президентом Петра Порошенко.

«Его победа в результате грубейшей фальсификации итогов выборов углубит политические и социально-экономические противоречия в обществе вплоть до распада Украины.», — заявил Патрушев в интервью газете «Известия».

«В настоящее время Украина управляется извне, а именно из Вашингтона. Американцы в своих заявлениях утверждают, что они поддержат любого избранного кандидата. Вместе с тем совершенно очевидно, что они ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов», — добавил он.

По словам секретаря Совбеза, Петр Порошенко является для американцев «предсказуемой и контролируемой фигурой», а его переизбрание «отвечает стратегическим интересам Вашингтона». При таком сценарии нормализации российско-украинских отношений можно не ждать, уверен Николай Патрушев.

Напомним, в ближайшее воскресенье, 31 марта, на Украине пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Согласно последним данным соцопросов, лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский с результатом 24,9%. За ним следуют лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (18,8%) и действующий глава государства Петр Порошенко (17,4%).

При этом почти половина украинских избирателей утверждает, что «ни при каких обстоятельствах» не будет голосовать за Порошенко, что дает хорошие шансы его противникам победить на выборах по принципу «от противного».

Противодействуют президенту и его бывшего деловые партнеры — украинские олигархи Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский. Причиной этому служит нарушение «венских» договоренностей 2014 года со стороны Порошенко. Всего за неделю до выборов в одной из программ телеканала «1+1», который принадлежит Коломойскому, Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата.

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Комментарии (1)

  • Small default
    Igor Trojanсегодня, 07:53

    Ридус у Вас кто в последнее время новости верстает? "Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил украинцев о возможности распада Украину в случае переизбрания президентом Петра Порошенко." наверно распада Украины?

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