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Тренера по боевому искусству из Одинцово заподозрили в растлении школьницы

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© pixabay.com

В отношении 40-летнего жителя Одинцово, работающего индивидуальным тренером по одному из боевых искусств, возбудили уголовное дело.

Его подозревают в растлении малолетней школьницы.

По предварительной версии следствия, что с января 2017-го по февраль 2019 года подозреваемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Мужчина задержан и в настоящее время проверяется на причастность к совершению других подобных преступлений в отношении малолетних.

В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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