Копии документов пациентов Ростовской больницы оказались на помойке
- 24 марта 2019, 21:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Жители Багаевского района Ростовской области обнаружили на помойке копии медицинских документов.
Как выяснилось, они принадлежали пациентам местной больницы.
Вполне возможно, что сотрудники медучреждения поленились уничтожить копии отсканированных документов и решили просто выкинуть их.
В результате на свалке оказались конфиденциальные данные, включая номера паспортов, медицинских полисов и свидетельств о рождении, сообщает телеканал «360».
В больнице пообещали разобраться и найти виновных.
В ОМВД РФ по Багаевскому району уже приступили к проверке по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что в пензенской больнице сколотили кровати из досок и стульев.
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