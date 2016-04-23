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Копии документов пациентов Ростовской больницы оказались на помойке

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© pixabay.com

Жители Багаевского района Ростовской области обнаружили на помойке копии медицинских документов.

Как выяснилось, они принадлежали пациентам местной больницы.

Вполне возможно, что сотрудники медучреждения поленились уничтожить копии отсканированных документов и решили просто выкинуть их.

В результате на свалке оказались конфиденциальные данные, включая номера паспортов, медицинских полисов и свидетельств о рождении, сообщает телеканал «360».

В больнице пообещали разобраться и найти виновных.

В ОМВД РФ по Багаевскому району уже приступили к проверке по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в пензенской больнице сколотили кровати из досок и стульев.

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Комментарии (1)

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    Александр Гордынецвчера, 21:27

    В Беларуси готовят специальный закон о защите персональных данных. Ответственность за незаконное использование планируется довольно суровой.... http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/mart/33140/

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