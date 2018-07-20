Оренбургские силовики сорвали концерт группы «Црвених Цветова»

Сотрудники правоохранительных органов пришли в Оренбурге на концерт петербургской группы «Црвених Цветова» и местного коллектива Youhate.

Перед началом концерта в Lokky Rock Club приехал мужчина в штатском «якобы просто посмотреть, что здесь происходит». Вслед за ним прибыли люди в масках и с оружием.

Вход был оцеплен, в клубе отключили электричество, а музыкантов попросили выйти из гримерки для проверки на наркотики, сообщает «Дождь» со ссылкой на солиста «Црвених Цветова» Михаила Золотарева.

«Если мы найдем большой мешок (наркотиков), потом не говорите, что он не ваш», — приводит телеканал слова музыканта.

Обыск никаких результатов не дал, но при этом из клуба вывели всех несовершеннолетних и людей без паспортов.

Группа Youhate все-таки отыграла концерт, но на середине выступления «Црвениха Цветова» электричество снова отключили. На этом концерт был завершен, музыканты уехали. По словам Золотарева, какое-то время за ними ехал автомобиль с сотрудником в штатском.

В декабре 2018 года полицейские сорвали концерт группы «Интерчейн» в московском клубе «Плутон». До этого в российских регионах отменяли концерты групп IC3PEAK и «Френдзона», а также рэперов Хаски и Элджея.