В России вырос спрос на поездки в страны, куда труднее всего получить визу

Россиян все больше стали привлекать страны, куда попасть сложнее всего.

Они чаще стали покупать авиабилеты в Новую Зеландию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Канаду, Туркменистан и Австралию.



Как раз в эти страны довольно трудно получить визу, сообщает Aviasales.

За последний год больше всего вырос спрос на турпоездки в Новую Зеландию. Количество бронирований авиабилетов в эту страну увеличилось на 53%. При этом средняя стоимость билета уменьшилась на 7%, составив 59 тысяч рублей. Однако для получения визы необходим внушительный пакет документов, а заявление должно быть составлено без малейших ошибок и исправлений.

Количество проданных авиабилетов в Пакистан увеличилось на 51%, а на треть повысился интерес россиян к Саудовской Аравии, куда с апреля 2018 года начали выдавать групповые туристические визы.

Авиабилеты в Канаду стали покупать на 25% чаще, чем годом ранее, число желающих отправиться в Туркменистан увеличилось на 21%, а спрос на поездки в Австралию вырос за год на 12%.