найти ×
   
  • USD +0.03
    63.77
  • EUR -0.20
    72.59
СохранитьСохранено0
×

603671

В Сибири ребенок случайно сжег семью из четырех человек

Small default

© pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью семьи из четырех человек, включая двоих детей, во время пожара пожаре в селе Таскино Красноярского края.

По данным следствия, пока родители и другие дети спали, десятилетний ребенок разжигал печь в частном доме при помощи бензина.

Площадь возгорания составила 192 кв. м. В огне погибли двое детей в возрасте одного года и девяти лет, а также их родители. Старшему мальчику, разжигавшему печь, удалось выбраться из огня.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
20089344читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
20017527читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30513881читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

805872читать позжечитаю позже