В Сибири ребенок случайно сжег семью из четырех человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью семьи из четырех человек, включая двоих детей, во время пожара пожаре в селе Таскино Красноярского края.

По данным следствия, пока родители и другие дети спали, десятилетний ребенок разжигал печь в частном доме при помощи бензина.

Площадь возгорания составила 192 кв. м. В огне погибли двое детей в возрасте одного года и девяти лет, а также их родители. Старшему мальчику, разжигавшему печь, удалось выбраться из огня.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.