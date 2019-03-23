Помещенный под домашний арест мужчина пропил электронный браслет

В Зеленограде находящийся под домашним арестом местный житель умудрился продать электронный браслет, который был на него надет для дистанционного контроля.

Арестованный за кражу 30-летний мужчина снял браслет при помощи отвертки, а затем продал его вместе с контрольным устройством приема сигнала.

На вырученные полторы тысячи рублей он купил спиртного.

Что интересно, фактическая стоимость комплекта составляет 9000 рублей, отмечают «Новые Известия».

Мужчина был задержан и помещен под домашний арест через три дня после того, как 13 февраля похитил из магазина 2 комплекта спецодежды (5000 рублей), тостер (1000 рублей) и микроволновку (5000 рублей).

В настоящее время ему изменена мера пресечения на реальный арест. Проданный электронный браслет найден и конфискован.