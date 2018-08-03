Суд арестовал главного пристава Томской области

В Томске суд принял решение об аресте главного судебного пристава Томской области, сообщает ТАСС.

Начальника регионального управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Ивана Конгарова в присвоении денег, принадлежащих ведомству.

Избрать в отношении Конгарова Ивана меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая, — приводит агентство слова судьи.

По версии следствия, Конгаров организовал преступную схему хищения бюджетных средств и присваивал деньги, которые выделялись на премии подчиненных, отмечает РЕН ТВ.

За прошедший год арестованный пристав присвоил не менее 700 тысяч рублей. Свою вину он признал лишь частично.