Суд арестовал главного пристава Томской области
- 23 марта 2019, 16:31
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Томске суд принял решение об аресте главного судебного пристава Томской области, сообщает ТАСС.
Начальника регионального управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Ивана Конгарова в присвоении денег, принадлежащих ведомству.
Избрать в отношении Конгарова Ивана меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая, — приводит агентство слова судьи.
По версии следствия, Конгаров организовал преступную схему хищения бюджетных средств и присваивал деньги, которые выделялись на премии подчиненных, отмечает РЕН ТВ.
За прошедший год арестованный пристав присвоил не менее 700 тысяч рублей. Свою вину он признал лишь частично.
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