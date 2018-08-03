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Суд арестовал главного пристава Томской области

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© pexels.com

В Томске суд принял решение об аресте главного судебного пристава Томской области, сообщает ТАСС.

Начальника регионального управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Ивана Конгарова в присвоении денег, принадлежащих ведомству.

Избрать в отношении Конгарова Ивана меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая, — приводит агентство слова судьи.

По версии следствия, Конгаров организовал преступную схему хищения бюджетных средств и присваивал деньги, которые выделялись на премии подчиненных, отмечает РЕН ТВ.

За прошедший год арестованный пристав присвоил не менее 700 тысяч рублей. Свою вину он признал лишь частично.

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Комментарии (1)

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    gunnar.asсегодня, 18:50

    Ничего удивительного, что человек на такой работе становится отъявленным мерзавцем. Если каждый день обирать своих земляков, то скоро начнёшь обирать своих сослуживцев и родственников!

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