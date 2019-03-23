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В РПЦ осудили операции по смене пола

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Глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил операции по перемене пола, которые последнее время распространены не только на Западе, но и в России набирают обороты.

«Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога», — сказал иерарх в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Митрополит отметил, что не считает нормальным и здоровым такой образ жизни.

По его словам, то, что на Западе родители детям внушают, что есть биологический пол и ребенок может его выбрать, является извращением.

Иерарх убежден, что такие действия родителей должны квалифицироваться как преступление и наказываться в уголовном порядке.

«Ребенок должен, по крайней мере, дожить до совершеннолетия, прежде чем он сможет самостоятельно принять решение о том, оставаться ли ему тем, каким его Господь создал, или менять свой пол», — отметил митрополит.

При этом он добавил, что «Церковь никогда не признает эту перемену пола свершившимся фактом».

Стоит отметить, «Ридус» писал о том, что в медицине бывают случаи, когда смена пола — единственный способ остаться в живых для человека с гормональными нарушениями.

Так, по его словам, если поменявший пол человек принимает крещение, то он «будет крещен таким, каким его Бог создал: если это мужчина, „переделанный“ в женщину, он будет все равно крещен как мужчина».

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