Медики назвали главную опасность горячего чая

Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале International Journal of Cancer, питье очень горячих напитков может быть опасно для здоровья.

Например, употребление горячего, почти обжигающего чая, на 90% повышает риск возникновения плоскоклеточного рака пищевода.

Авторы работы уточняют, что и предыдущие исследования на эту тему показывали вероятность развития заболевания. В этот раз ученые решили провести масштабное исследование, которое изучало взаимосвязь температуры напитка и его влияние на здоровье человека.

В эксперимента приняло участие 50 045 человек в возрасте от 40 до 75 лет, чьи данные изучались на протяжении примерно 10 лет.

Мы проанализировали связь температуры потребляемого чая, измеренной объективно и субъективно в самом начале исследования, с риском развития плоскоклеточного рака пищевода в дальнейшем исследовании, — отметили ученые.

Спустя некоторое время у 317 участников эксперимента обнаружили плоскоклеточный рак пищевода.

Здоровыми остались те участники, кто пил менее 700 миллилитров чая в день при температуре ниже 60 градусов Цельсия. Заболевшие употребляли 700 и более миллилитров чая в день при высокой температуре.