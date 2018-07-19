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Медики назвали главную опасность горячего чая

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  • 23 марта 2019, 12:48
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале International Journal of Cancer, питье очень горячих напитков может быть опасно для здоровья.

Например, употребление горячего, почти обжигающего чая, на 90% повышает риск возникновения плоскоклеточного рака пищевода.

Авторы работы уточняют, что и предыдущие исследования на эту тему показывали вероятность развития заболевания. В этот раз ученые решили провести масштабное исследование, которое изучало взаимосвязь температуры напитка и его влияние на здоровье человека.

В эксперимента приняло участие 50 045 человек в возрасте от 40 до 75 лет, чьи данные изучались на протяжении примерно 10 лет.

Мы проанализировали связь температуры потребляемого чая, измеренной объективно и субъективно в самом начале исследования, с риском развития плоскоклеточного рака пищевода в дальнейшем исследовании, отметили ученые.

Спустя некоторое время у 317 участников эксперимента обнаружили плоскоклеточный рак пищевода.

Здоровыми остались те участники, кто пил менее 700 миллилитров чая в день при температуре ниже 60 градусов Цельсия. Заболевшие употребляли 700 и более миллилитров чая в день при высокой температуре.

Многим людям нравится пить чай, кофе или другие горячие напитки. Однако употребление очень горячего чая может повысить риск развития рака пищевода, а значит, лучше подождать, чтобы горячие напитки остыли до теплой, не обжигающей температуры, — заключили ученые.
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