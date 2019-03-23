Первый тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида

Специалисты рассказали, что известный тираннозавр Скотти не только самый первый найденный представитель семейства тираннозавридов, но и самый крупный.

Напомним, что останки тираннозавра нашли в канадской провинции Саскачеван в 1991 году.

Останки динозавра отлично сохранились, что позволило ученым изучить скелет и определить его возраст. Скотти было около 66 миллионов лет.

По оценке специалистов, тираннозавр прожил примерно 30 лет.

Несмотря на то, что Скотти обнаружили 28 лет назад, его скелет собрали и полноценно исследовали сравнительно недавно.

Оказалось, что первый найденный тираннозавр является крупнейшим из известных — он достигал в длину примерно 13 метров, а его вес был около 9 000 килограммов.

Отмечается, что скелет Скотти, кроме того, является крупнейшим из скелетов динозавров, когда-либо обнаруженных на территории Канады.