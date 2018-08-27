Иностранные туристы включили Москву в десятку городов мечты

По результатам опроса, проведенного среди двух тысяч иностранных туристов из десяти стран мира, Москва заняла 10-е место в рейтинге городов мечты.

То есть российская столица оказалась в числе наиболее привлекательных городов для туризма среди иностранцев.

Как рассказал на московском культурном форуме партнер-эксперт BCG, глава экспертной практики по работе с государственным сектором в России Константин Полунин, первые пять мест в рейтинге заняли Рим, Вена, Афины, Барселона и Париж.

Полунин пояснил ТАСС, что под понятием «город мечты» подразумевается то место, которое хотелось бы посетить с туристической целью, но не один раз, а с периодичностью примерно раз в три года. «Но только 5% готовы предпринимать активные действия, чтобы приехать в Москву», — признался он.

По его словам, туристов останавливают объективные факторы, включая языковой барьер, информационную доступность, визовые ограничения, а также отсутствие лоукостеров.

Кроме того, бытует стереотипы, будто туризм в Москве дорогой, этот город находится далеко и там небезопасно.

На самом же деле большинству европейских туристов добираться до Москвы совсем недолго. Например, от Берлина до Москвы лететь всего 2,5 часа.

По мнению Полунина, уровень безопасности в российской столице выше, чем в большинстве других городов, а с точки зрения туризма Москва сейчас один из самых экономически-привлекательных городов.

Он также привел статистические данные, согласно которым прирост внутреннего турпотока в Москве с 2012 года составил 40%, а иностранных туристов — 7%.