Мамин сибиряк: мужчина в шортах на заснеженном аэродроме развеселил соцсети

В соцсетях стала популярной фотография с аэродрома Иркустка, на которой возле трапа рядом с людьми в тёплых шапках и куртках стоит мужчина в футболке, шортах и тапочках на голую ногу. «Сразу видно: сибиряк отдыхать летит», — подписал снимок пользователь портала «Пикабу» с ником 38ru. Публикация быстро стала популярной и вырвалась в топ, собрав сотни юмористических комментариев. Героя кадра назвали «Мамин сибиряк».

В комментариях пользователи поделились случаями из собственной жизни, когда отправившись в путешествие, они не угадали с погодой.

А вы как летаете в тёплые страны, когда в России зима?