найти ×
   
  • USD +0.03
    63.77
  • EUR -0.20
    72.59
СохранитьСохранено0
×

-101420

Мамин сибиряк: мужчина в шортах на заснеженном аэродроме развеселил соцсети

Small dd3dc5f883
  • 22 марта 2019, 20:10
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях стала популярной фотография с аэродрома Иркустка, на которой возле трапа рядом с людьми в тёплых шапках и куртках стоит мужчина в футболке, шортах и тапочках на голую ногу. «Сразу видно: сибиряк отдыхать летит», — подписал снимок пользователь портала «Пикабу» с ником 38ru. Публикация быстро стала популярной и вырвалась в топ, собрав сотни юмористических комментариев. Героя кадра назвали «Мамин сибиряк».

В комментариях пользователи поделились случаями из собственной жизни, когда отправившись в путешествие, они не угадали с погодой.

А вы как летаете в тёплые страны, когда в России зима?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
10351716читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
31047932читать позжечитаю позже

главное


Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

411154212читать позжечитаю позже
|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?08 мая 2018

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

20017519читать позжечитаю позже