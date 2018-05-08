Мамин сибиряк: мужчина в шортах на заснеженном аэродроме развеселил соцсети
- 22 марта 2019, 20:10
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В соцсетях стала популярной фотография с аэродрома Иркустка, на которой возле трапа рядом с людьми в тёплых шапках и куртках стоит мужчина в футболке, шортах и тапочках на голую ногу. «Сразу видно: сибиряк отдыхать летит», — подписал снимок пользователь портала «Пикабу» с ником 38ru. Публикация быстро стала популярной и вырвалась в топ, собрав сотни юмористических комментариев. Героя кадра назвали «Мамин сибиряк».
В комментариях пользователи поделились случаями из собственной жизни, когда отправившись в путешествие, они не угадали с погодой.
А вы как летаете в тёплые страны, когда в России зима?
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