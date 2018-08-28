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Сверстницы избили челябинскую школьницу за поддельные кроссовки

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© pixabay.com

Ученицы одной из школ Челябинска жестоко избили свою сверстницу, обвинив ее в ношении поддельных кроссовок популярного бренда.

Как сообщает «Первый областной», инцидент произошел 18 марта у дома напротив школы.

Мать пострадавшей Ксения Зинченко рассказала изданию, что ученицы параллельного класса били ее дочь по ногам и лицу, снимали с нее кроссовки и требовали денег.

Все происходящее они сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

«У моего ребенка сотрясение мозга и смещение, то есть черепно-мозговая травма закрытая и нос поврежден», — цитирует ее портал.

По словам Зинченко, ее дочь избили из-за того, что она носит поддельные кроссовки. «Я мама троих детей, что могу, то и покупаю», — призналась женщина.

Она также сообщила, что в интернете ее дочери угрожали сломать ноги, а на следующий день школьники пришли уже к ним домой и стали грубо разговаривать.

В учебном заведении заявили, что в курсе произошедшего конфликта, но при этом подчеркнули, что драка произошла не на территории школы и не во время учебного процесса.

«То есть мы разбираемся в ситуации, пригласили родителей, оповестили полицию, — сказали изданию в администрации школы, отметив при этом, что ситуация такова, что непонятно, кто зачинщик на сегодняшний день, пострадавшая сторона либо нет.

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