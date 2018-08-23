Кот с человеческими губами стал звездой соцсетей
- 22 марта 2019, 17:28
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В интернете стало популярным фото котика, у которого как будто накрашены губы. Снимок опубликовала хозяйка пушистика на своей страничке в Twitter с такой подписью: «Мой кот высунул язык, когда я делала эту фотографию, поэтому он выглядит так, как будто у него настоящие человеческие губы. Я буквально плачу».
Публикация девушки быстро стала вирусной и собрала 92 тысячи лайков и 20 тысяч ретвитов. Комментаторы тут же назвали котейку Кэт Кардашьян, заявили, что он похож на топ-модель и ему место на подиуме. А некоторые поделились своими фотографиями животных с губками бантиком.
В комментариях под забавной фотографией, как водится, не обошлось без сетований по поводу нравов современного общества. В шутку, конечно.
Уже и коты делают губы уточкой, куда катится мир!
Кажется, такой красоте может позавидовать и семейка Кардашьян.
Сама Кайли Дженнер поражена!
Так печально, что трендам Instagram пытаются подражать даже котики.
Первый раз вижу, что кошка пытается сделать утиное лицо на фото, и выглядит это настолько же глупо, как если это делают люди.
Тем временем хозяйка кота, ставшего знаменитостью, пишет, что живёт вместе со своим рыжим хулиганом в Америке, и что он — отличный верный друг, весёлый и активный и всегда готов разделить с хозяйкой любые её увлечения, особенно хорошо ему удаётся поесть и поспать.
Ранее «Ридус» рассказывал, как в Сети обрёл популярность кот-качок, которого сразу прозвали Арнольд Котнеггер благодаря развитой мускулатуре.
В полный восторг пользователей привёл кот, который научился сидеть как человек. И кажется, в такой позе ему вполне удобно.
А вот мейн-кун с человеческим лицом изрядно напугал пользователей, решивших, что эта кошка пришла убить всё живое на нашей планете.
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