В России создали робота-подводника

Российские инженеры из Севастопольского государственного университета (СевГУ) рассказали о создании робота-андроида, который займется исследованием морского дна.

В работе устройства специалисты намерены задействовать способ телеуправления при помощи экзоскелета, поэтому робот имеет человекоподобную форму.



В дальнейшем ученые планируют разработать еще одного робота по подобию этого, но уже беспилотного и с искусственным интеллектом.

Первая модель робота-андроида управляется с помощью дистанционного экзоскелета: человека, находящегося на базе, помещают в экзоскелет и все его телодвижения передаются роботу. Движения рук и ног помогают роботу-подводнику перемещаться и исследовать морское дно.

Авторы проекта пояснили, что во время разработки нового робота они постараются научить андроида принимать самостоятельные решения, заложив в него алгоритмы ИИ, а также усовершенствовать технологии технического зрения, чтобы он смог не только видеть, но и анализировать увиденное.

Подводные роботы — не редкость для современного мира робототехники. Такие устройства необходимы для сокращения работы человека в сложной и опасной среде, например глубоко под водой.

Так, робот сможет участвовать в строительстве мостов и других подводных сооружений, исследовать морские глубины, проводить спасательные работы и обслуживать подводные трубопроводы.