Проблемы с сердцем и сосудами начинаются с кишечника

Группа специалистов из Колорадского университета в Боулдере провела исследование, в ходе которого выяснилось, что за качество сосудов в том числе отвечает наш кишечник.

Это первое исследование, которое показывает, что изменения в микробиоме кишечника при старении оказывают неблагоприятное влияние на состояние сосудов. Это открывает новый путь потенциальных вмешательств для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, — поясняют специалисты.

Научная работа проходила в рамках исследования проблемы деградации кровеносных сосудов с возрастом.

В своей работе ученые провели тестирования на лабораторных мышах, разделив их на две группы. В первую группу вошли молодые грызуны, в другую — пожилые. Всем подопытным дали антибиотики широкого спектра действия, чтобы убить большинство бактерий, живущих в их кишечнике, то есть в их кишечном микробиоме.

После этого у мышей проверили состояние сосудов и жесткость крупных артерий. Также у грызунов измерили уровни воспалительных соединений в крови.

Оказалось, что через месяц приема антибиотиков у молодых мышей не появилось никаких серьезных изменений в состоянии сосудов, а у пожилых мышей, наоборот, все показатели значительно улучшились.

Когда мы подавили микробиом у старых мышей, их сосудистое здоровье было восстановлено до состояния молодых мышей. Это говорит о том, что что-то в тех микроорганизмах вызывает сосудистую дисфункцию, — объяснили ученые.

Чтобы выяснить причину, ученые взяли образцы фекалий у другой группы мышей и провели генетическое секвенирование, сравнивая кишечные бактерии у старых и молодых мышей.

В целом у старых мышей наблюдалось усиление распространенности провоспалительных микробов, которые ранее были связаны с заболеваниями. Например, протеобактерий — типа, который включает сальмонеллу и другие патогены, а также провоспалительный Desulfovibrio.

Специалисты пояснили, что они использовали антибиотики в качестве экспериментального инструмента. Исследование ученых показало, что иммунное и мозговое старение может быть связано со здоровьем кишечника.

По данным Американской кардиологической ассоциации, уже в 45 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний начинает возрастать. К 60—79 годам у 70% людей в США есть какой-либо тип сердечно-сосудистого заболевания.