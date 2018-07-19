Коты-веганы: гуманно ли менять рацион домашних питомцев

Все больше людей в мире переходит на вегетарианство и веганство, отказываясь от продуктов животного происхождения. Этим уже никого не увидишь, но последнее время все чаще защитники животных предлагают сменить рацион питания кошек и собак.

Если человек стал вегетарианцем — это его выбор, но как быть с домашними питомцами? Гуманно ли насильно менять привычный рацион питания наших любимцев?

Мнения на этот счет разделились. Некоторые сторонники растительного питания уверены, что таким образом они спасают планету, но ветеринары с ними категорически не согласны.

Медики уверены, что перевод плотоядных домашних питомцев на растительную пищу — это жестокое обращение с животными. Если лишить кота или собаку животного белка, питомец не будет получать все необходимые для здоровья витамины и аминокислоты.

Может быть, планету вы и спасете, а вот своего четвероногого друга — погубите.

Ветеринары объясняют, что витамин D не синтезируется в коже животных под воздействием ультрафиолета, поэтому они должны получать его с едой. Но питомцу нужен витамин D3, содержащийся в животной пище, а не «растительный» — витамин D2.

То же самое можно сказать и про остальные элементы, необходимые для здоровья четвероногих: кальций, фосфор, железо и аминокислоты.

Пытаться посадить кошку на веганскую диету — все равно что кормить лошадь мясом. Вы хотите заставить животное есть пищу, которую оно изначально по своим видовым характеристикам усваивать не приспособлено, — рассказал Лью Олсон, доктор наук, автор книги «Сырое и натуральное питание для собак».

Несмотря на протесты специалистов, тенденция по переводу домашних питомцев на вегетарианскую диету становится все сильнее.

Канадские ученые решили собрать статистику, и оказалось, что из 3673 владельцев собак и кошек 6,2% оказались вегетарианцами, но только 1% из них исключили мясо из рациона своей собаки.

Для сторонников более строгой диеты, веганов (5,8%, или 212 человек), этот показатель оказался значительно выше: 27%, то есть 58 животных, были лишены продуктов, положенных им по природе.

78% опрошенных вегетарианцев и веганов признались, что хотели бы перевести своих питомцев на растительное питание, но не знают, как правильно сбалансировать их диету.

Учитывая полученные результаты, ветеринары призывают уделять больше внимания разработке кормов нового типа. Если уж и превращать домашних питомцев в вегетарианцев, то делать это без вреда для их здоровья.