В Пенсионном фонде рассказали о россиянах с двумя пенсиями

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий список лиц, имеющих право на получение второй пенсии. В настоящее время отдельные категории россиян вправе получать одновременно страховую пенсию по старости и государственную пенсию за выслугу лет либо пенсию по случаю потери кормильца.



«Нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации ее последствий. А также граждане, ставшие инвалидами вследствии катастрофы, и граждане, принимавшие участие в ликвидации ее последствий в зоне отчуждения. Их семьям могут устанавливать пенсию по случаю потери кормильца и страховую или социальную пенсию по старости (инвалидности)», — перечисляет особенных пенсионеров «Российская газета».

По информации Пенсионного фонда, на две пенсии имеют право также участники Великой Отечественной войны и те, кто стал инвалидом вследствие военной травмы. То же касается награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и родителей и не вступивших в новый брак вдов погибших на службе военных.

На особом счету федеральные государственные гражданские служащие, космонавты и летчики-испытатели — они получают страховую пенсию по старости плюс государственную пенсию за выслугу лет.

Депутат Госдумы Андрей Барышев предложил расширить этот список, включив в него нетрудоспособных членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в случае потери ими кормильца. То же самое касается людей, подвергшихся воздействию радиации в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Недавно Госдума приняла закон, по которому россияне предпенсионного возраста — женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет — получили возможность требовать от своих детей и бывших супругов алименты. Также право на алименты получили нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчимы и мачехи.