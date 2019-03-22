Евросоюз согласился подождать с Brexit до 22 мая

Саммит стран-членов Евросоюза согласился перенести крайнюю дату выхода Великобритании из состава ЕС до 22 мая. Тем самым Брюссель пошел навстречу просьбе Лондона отсрочить Brexit.

«Европейский совет согласился на продление до 22 мая при условии, что соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе. Если соглашение о выходе не будет одобрено палатой общин на следующей неделе, то Европейский совет согласен на продление до 12 апреля 2019 года», — цитирует «Интерфакс» постановление саммита ЕС.



При этом власти ЕС ждут, что правительство Великобритании прояснит свои дальнейшие действия до конца означенного срока.



Напомним, в настоящее время народ Великобритании расколот по вопросу о выходе из Евросоюза. На референдуме в 2016 году сторонники Brexit победили с перевесом в 4% и больше всего голосов за выход было подано в Англии, тогда как Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия голосовали за то, чтобы остаться.

Одно из принципиальных разногласий по поводу соглашения о Brexit между Великобританией и Евросоюзом заключается в экономическом положении Северной Ирландии. В Брюсселе настаивали на сохранении региона в составе общего рынка и таможенной зоны Евросоюза, куда входит и Республика Ирландия, однако для Лондона это неприемлемо, поскольку означает утерю части экономического суверенитета без выгод членства в ЕС.



11 марта Тереза Мэй провела переговоры с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и добилась юридически обязывающих гарантий по ирландской границе — Брюссель обязался решить вопрос границы с Ирландией на отдельных переговорах уже после Brexit. Однако такой результат переговоров не впечатлил британский парламентариев и они проголосовали против нового варианта соглашения по Brexit, несмотря на протесты Мэй. Затем Парламент проголосовал за перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.