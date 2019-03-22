Трамп поверг арабов в шок попыткой признать Голаны за Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону давно пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Хотя хозяин Белого дома выразил скорее пожелание, чем решимость провести такое решение через Конгресс, реакция международного сообщества оказалась бурной.

«Спустя 52 года для Соединенных Штатов настало время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые представляют чрезвычайную важную стратегическую роль, а также важность в области безопасности для израильского государства и региона!» — написал Трамп в Твиттере.

В Тель-Авиве предложение Трампа встретили с нескрываемым восторгом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил американскому коллеге благодарность. «В то время, когда Иран стремится использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признаёт суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп!» — написал Нетаньяху в Твиттере.

В арабских странах реакция была диаметрально противоположной: Лига Арабских государств всецело поддержала право Сирии на Голаны, а самый яркий комментарий дал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Попытки США оправдать действия Израиля, которые противоречат международному праву, приведут только к росту насилия и человеческого страдания в регионе», — написал дипломат в Твиттере, подчеркнув, что Анкара «поддерживает территориальную целостность Сирии».

В России сдержанно заявили, что никогда на признают Голанские высот за Израилем. «Россия никогда на такое признание не пойдет. Трамп усиленно дразнит мировое сообщество и арабский мир», — сказал журналистам член международного комитета Совфеда Олег Морозов. Сенатор отметил, что политика Вашингтона придет к тому, что Израиль останется его единственным союзником на Ближнем Востоке.

В Брюсселе также менять свою позицию отказались: «Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», — сообщила прессе представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

Напомним, Голанские высоты входили в состав Сирии с момента провозглашения Сирийской Арабской Республики после Второй мировой войны. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Голанские высоты были оккупированы Израилем и в настоящее время западная их часть контролируется израильскими военными, а восточная часть остается за Сирией.

В 1981 году Кнессет Израиля принял «Закон о Голанских высотах», которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН признать это решение отказался. Борьба двух стран за контроль над высотами объясняется их военно-стратегическим значением: с них удобно вести обстрел как сирийской, так и израильской территории.

На днях Дональд Трамп уже удивлял весь мир своими внешнеполитическими инициативами, предложив принять Бразилию в НАТО. В МИД России тогда напомнили президенту США, что название альянса НАТО расшифровывается как «Организация Североатлантического договора».

