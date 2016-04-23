Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва-2018» лишили титула
- 21 марта 2019, 19:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Алеся Семеренко, победившая на конкурсе красоты «Мисс Москва-2018», лишилась титула и короны.
Такая санкция в отношении Семеренко была принята из-за полного несоблюдения условий договора.
На странице «Мисс Москва» в Instagram отмечается, что подобное произошло впервые за 23 года существования конкурса.
Титул и корона победительницы переходят «Первой Вице-Мисс Москва» Ксении Паленовой, говорится в сообщении.
Детали допущенных Семеренко нарушений договора пока не раскрываются.
Конкурс красоты «Мисс Москва» проходит с 1996 года.
В конце декабря 2018 года сообщалось, что 24-летняя уроженка Краснодарского края Алеся Семеренко живет в настоящее время в Санкт-Петербурге и учится на экономиста.
Ранее «Ридус» писал о том, что «Мисс Россия — 2015» стала помощницей депутата Госдумы.
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