Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва-2018» лишили титула

Алеся Семеренко, победившая на конкурсе красоты «Мисс Москва-2018», лишилась титула и короны.

Такая санкция в отношении Семеренко была принята из-за полного несоблюдения условий договора.

На странице «Мисс Москва» в Instagram отмечается, что подобное произошло впервые за 23 года существования конкурса.

Титул и корона победительницы переходят «Первой Вице-Мисс Москва» Ксении Паленовой, говорится в сообщении.

Детали допущенных Семеренко нарушений договора пока не раскрываются.

Конкурс красоты «Мисс Москва» проходит с 1996 года.

В конце декабря 2018 года сообщалось, что 24-летняя уроженка Краснодарского края Алеся Семеренко живет в настоящее время в Санкт-Петербурге и учится на экономиста.

Ранее «Ридус» писал о том, что «Мисс Россия — 2015» стала помощницей депутата Госдумы.