Кот пошёл на поиски любви, застрял в окне и чуть не погиб

В городе Кировск, Ленинградской области, котика оставили дома наедине с приоткрытым окном. Пушистый почуял весеннее тепло и решил отправиться на поиски любви. Но неудачно прыгнул и застрял между створками окна, зацепившись за шею. На его счастье, кота, попавшего в беду, заметила случайная прохожая и бросилась на помощь.

Спасли котика! С большим трудом, ещё б чуть-чуть и… Пройти мимо было невозможно… Кот действительно чуть не сдох! Может, коты и прыгают удачно, а ему не повезло, он издавал истошные звуки уже, а когда его освободили, у него координация была потеряна! Первый этаж, мы сначала пытались двумя швабрами назад в квартиру подтолкнуть, но поняли, что не поможет. Сосед с этого же подъезда вынес тумбочку и табуретку и всё получилось! Если бы на руки пошёл, забрала бы! — рассказала журналистам спасительница Ольга Юнусова.

По словам женщины, кот, хоть и был потерян в пространстве, тем не менее сразу убежал в неизвестном направлении, и теперь хозяевам придётся его разыскивать.

В интернете порадовались счастливому исходу истории с застрявшим котом: «Человек сделал всё что надо! И большое спасибо ей и соседу! А остальное пусть суетятся хозяева!», «Какие вы молодцы, что спасли котика и не оставили умирать!».

А ветеринары предупредили о большой опасности открытых окон для кошек.

Если в вашем доме живёт кошка, то вы должны вообще забыть про возможность открывать окно в режиме вертикального проветривания! У кота, застрявшего между створками, очень быстро отказывают лапы, повреждаются внутренние органы и останавливается сердце, таких бедолаг не может спасти ни один врач. Будьте милосердны к своим животным, установите на окнах специальные решётки или фиксаторы, чтобы ваша кошка не смогла сделать роковой прыжок.

А вы обезопасили окна в своём доме для питомцев?