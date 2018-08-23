найти ×
   
  • USD -0.54
    63.74
  • EUR -0.15
    72.79
СохранитьСохранено0
×

002084

При крушении парома в Ираке погибло более 70 человек

Small f1a6d446e0

© Zuma\TASS

В результате крушения парома в иракском Мосуле погиб 71 человек, заявил представитель министерства внутренних дел Ирака Саад Маан.

По его словам, среди погибших — мужчины, женщины, дети.

«Число спасенных к настоящему моменту достигло 55 человек, из них 19 детей», — приводит заявление министра РИА Новости.

По предварительным данным, причиной крушения парома стал перегруз и повышение уровня воды в реке, сообщил агентству источник в силах безопасности.

Инцидент произошел 21 марта в районе города Мосул на реке Тигр. По свидетельству очевидцев, на борту туристического парома находились в основном семьи, отправившиеся на отдых.

Как сообщил агентству Reuters источник, большинство жертв — женщины и дети, не умевшие плавать.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
4045484читать позжечитаю позже
Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
411154212читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

8031786читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

805872читать позжечитаю позже