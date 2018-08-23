При крушении парома в Ираке погибло более 70 человек

В результате крушения парома в иракском Мосуле погиб 71 человек, заявил представитель министерства внутренних дел Ирака Саад Маан.

По его словам, среди погибших — мужчины, женщины, дети.

«Число спасенных к настоящему моменту достигло 55 человек, из них 19 детей», — приводит заявление министра РИА Новости.

По предварительным данным, причиной крушения парома стал перегруз и повышение уровня воды в реке, сообщил агентству источник в силах безопасности.

Инцидент произошел 21 марта в районе города Мосул на реке Тигр. По свидетельству очевидцев, на борту туристического парома находились в основном семьи, отправившиеся на отдых.

Как сообщил агентству Reuters источник, большинство жертв — женщины и дети, не умевшие плавать.