При крушении парома в Ираке погибло более 70 человек
- 21 марта 2019, 19:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате крушения парома в иракском Мосуле погиб 71 человек, заявил представитель министерства внутренних дел Ирака Саад Маан.
По его словам, среди погибших — мужчины, женщины, дети.
«Число спасенных к настоящему моменту достигло 55 человек, из них 19 детей», — приводит заявление министра РИА Новости.
По предварительным данным, причиной крушения парома стал перегруз и повышение уровня воды в реке, сообщил агентству источник в силах безопасности.
Инцидент произошел 21 марта в районе города Мосул на реке Тигр. По свидетельству очевидцев, на борту туристического парома находились в основном семьи, отправившиеся на отдых.
Как сообщил агентству Reuters источник, большинство жертв — женщины и дети, не умевшие плавать.
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