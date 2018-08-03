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Высказывание депутата о ненависти россиян к богатым признали «неаккуратным»

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Александр Максимов © wikimedia.org

В «Единой России» прокомментировали слова депутата Госдумы от этой партии Александра Максимова, заявившего на пленарном заседании о ненависти россиян к успешным и богатым.

Зампред фракции Андрей Исаев назвал это высказывание неаккуратным.

По его словам, это неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение.

Он также выразил сомнение в том, что это позиция самого Максимова.

«Мы не считаем, что есть какие-то граждане лучше, граждане, которые хуже», — цитирует Исаева РИА Новости.

Ранее во время обсуждения в Госдуме законопроекта, предусматривающего запрет закупок для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей, Александр Максимов объяснил эту идею запрета тем, что парламентарии якобы идут на поводу у граждан, питающих «традиционную, исконную, лютую ненависть» к состоявшимся и успешным людям. По его мнению, эти люди неординарны и заслуживают особых благ.

Депутат также посоветовал заниматься воспитанием чиновников, а не регламентированием.

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