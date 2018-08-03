Высказывание депутата о ненависти россиян к богатым признали «неаккуратным»
- 21 марта 2019, 18:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В «Единой России» прокомментировали слова депутата Госдумы от этой партии Александра Максимова, заявившего на пленарном заседании о ненависти россиян к успешным и богатым.
Зампред фракции Андрей Исаев назвал это высказывание неаккуратным.
По его словам, это неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение.
Он также выразил сомнение в том, что это позиция самого Максимова.
«Мы не считаем, что есть какие-то граждане лучше, граждане, которые хуже», — цитирует Исаева РИА Новости.
Ранее во время обсуждения в Госдуме законопроекта, предусматривающего запрет закупок для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей, Александр Максимов объяснил эту идею запрета тем, что парламентарии якобы идут на поводу у граждан, питающих «традиционную, исконную, лютую ненависть» к состоявшимся и успешным людям. По его мнению, эти люди неординарны и заслуживают особых благ.
Депутат также посоветовал заниматься воспитанием чиновников, а не регламентированием.
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