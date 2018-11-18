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19 забавных животных, которых сфотографировали в идеальный момент

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  • 21 марта 2019, 18:22
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

1. Этот пёс — сама грациозность (верхнее фото)

Животные порой ведут себя странно и совершают непонятные действия. Но мы всё равно любим этих мохнатых четвероногих и смеёмся, глядя на их нелепые фотографии. Собрали для вас 19 самых смешных снимков друзей наших меньших, которые были сделаны в идеальный момент. Спорим, вы не сможете не рассмеяться!

2. Гравитация не действует на кошек

3. Идеальный момент!

4. «Это я, когда мне говорят — веди себя естественно, я фотографию»

5. Показывать пальцем — некрасиво!

6. Тренировка в спецподразделении для мышей

7. «Я поймал!»

8. Как-то неудачно вышло

9. «Что ты ржёшь как лошадь?»

10. «Ничего необычного, просто летающий мех»

11. Внезапный паркур от игуаны

12. «Не знаю, что это, но оно съело мою еду!»

13. Питомец только для бруталов

14. «Прекрасное время для медленного танца, не правда ли?»

15. «Что это?!»

16. «Это было большой ошибкой»

17. «Я отключил утюг сегодня утром?»

18. Когда у тебя выросли крылья

19. «Это я, пытаюсь сосредоточиться на работе в понедельник утром»

Какой фото заставило вас улыбнуться? Признавайтесь!

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