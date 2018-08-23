Компания Lego создала чёрно-белый конструктор к 90-летию Микки-Мауса

Производитель конструкторов Lego решил выпустить чёрно-белые наборы конструкторов к 90-летию Микки-Мауса. Лимитированная коллекция создана в стиле первого мультфильма о знаменитом диснеевском персонаже «Пароходик Вилли», в котором Микки-Маус плывёт на пароходе по реке и воображает себя капитаном, но вскоре появляется настоящий капитан корабля.

В набор войдут фигурки Микки Мауса и Минни Маус, гитары мышат, детали для сбора парохода и брошюра об истории мультфильма. Коллекция будет выпущена к 1 апреля 2019 года.

Идею для конструктора предложил поклонник компании, который принял участие в конкурсе Lego Ideas, где каждый желающий может предложить свой дизайн для будущих игрушек. Его идея «Steamboat Willie»набрала 10 тысяч голосов интернет-пользователей, была одобрена жюри и принята компанией в изготовлению.

Микки Маус впервые появился на экране в 1928 году, и это был первый мультфильм с озвучкой от Disney. Это отличный подарок детям и напоминание об истории проекта. Вы влюбитесь в этот набор! — так описывается товар на сайте Lego.

С 30 марта по 6 апреля 2019 года автор идеи с «Пароходиком Вилли» будет подписывать наборы с конструктором в Шанхае, Пекине, Париже и Орландо, сообщает издание WDW News Today.



Компания планирует продавать новый конструктор за $89,99.



Кстати, кубики Лего можно использовать не только для игры с детьми. Умельцы создают из конструктора невероятные вещи — предметы мебели, декора, офисные принадлежности и даже аксессуары для одежды.