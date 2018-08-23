найти ×
   
  • USD -0.54
    63.74
  • EUR -0.15
    72.79
СохранитьСохранено0
×

101977

Компания Lego создала чёрно-белый конструктор к 90-летию Микки-Мауса

Small dd3dc5f883
  • 21 марта 2019, 17:32
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Производитель конструкторов Lego решил выпустить чёрно-белые наборы конструкторов к 90-летию Микки-Мауса. Лимитированная коллекция создана в стиле первого мультфильма о знаменитом диснеевском персонаже «Пароходик Вилли», в котором Микки-Маус плывёт на пароходе по реке и воображает себя капитаном, но вскоре появляется настоящий капитан корабля.

В набор войдут фигурки Микки Мауса и Минни Маус, гитары мышат, детали для сбора парохода и брошюра об истории мультфильма. Коллекция будет выпущена к 1 апреля 2019 года.

Идею для конструктора предложил поклонник компании, который принял участие в конкурсе Lego Ideas, где каждый желающий может предложить свой дизайн для будущих игрушек. Его идея «Steamboat Willie»набрала 10 тысяч голосов интернет-пользователей, была одобрена жюри и принята компанией в изготовлению.

Микки Маус впервые появился на экране в 1928 году, и это был первый мультфильм с озвучкой от Disney. Это отличный подарок детям и напоминание об истории проекта. Вы влюбитесь в этот набор! — так описывается товар на сайте Lego.

С 30 марта по 6 апреля 2019 года автор идеи с «Пароходиком Вилли» будет подписывать наборы с конструктором в Шанхае, Пекине, Париже и Орландо, сообщает издание WDW News Today.

Компания планирует продавать новый конструктор за $89,99.

Кстати, кубики Лего можно использовать не только для игры с детьми. Умельцы создают из конструктора невероятные вещи — предметы мебели, декора, офисные принадлежности и даже аксессуары для одежды.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
19348362читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-5236931читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

10351716читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

805872читать позжечитаю позже