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Смертность от туберкулеза в Москве снизилась на треть за шесть лет

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© ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

В столице с 2012 по 2018 год снизилась смертность от туберкулеза на 38,4%, сообщила журналистам заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

Она также отметила, что в прошлом году в столице смертность от этого заболевания уменьшилась на 16,6%, а в Москве она в три раза ниже, чем в целом по стране.

Богородская также подчеркнула, что сегодня в столице обстановка с туберкулезом одна из самых благоприятных в Российской Федерации.

По данным за 2018 год, заболеваемость в 1,9 раза ниже, чем в России, и составляет 24,0 на 100 тысяч населения. В сравнении с 2017 годом этот показатель снизился на 11,5%.

Замглавы департамента напомнила, что до 14 апреля включительно более чем в ста медицинских организациях столицы проходит бесплатная акция по выявлению туберкулеза и болезней легких.

Кроме того, по ее словам, жители Москвы смогут посетить лекции, посвященные профилактике туберкулеза, которые будут проходить на базе медицинских учреждений, сообщает ТАСС.

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