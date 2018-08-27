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В Волгограде суд освободил насильника школьницы

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© vk.com

В Волгограде суд не смог продлить арест мужчины, подозреваемого в изнасиловании школьницы, из-за отсутствия переводчика.

В Волгоградском областном суде в четверг, 21 марта, состоялось рассмотрение апелляционной жалобы адвоката 34-летнего водителя маршрутки, уроженца Азербайджана.

Судья не мог отклонить жалобу адвоката, так как отсутствие переводчика является серьезным процессуальным нарушением. Соответственно, арест был отменен, сообщает портал Novostivolgograda.ru.

Преступление было совершено 1 февраля. Обратившаяся в полицию мать пострадавшей рассказала, что когда ее 13-летняя дочь возвращалась из школы, к ней подъехала маршрутка, водитель которой попросил показать дорогу.

Девочка согласилась и села в салон машины, однако мужчина ее вывез на окраину города и надругался над ней.

В начале февраля после задержания суд арестовал подозреваемого. Однако выяснилось, что мужчина плохо владеет русским языком и ему требуется переводчик, отмечает издание.

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