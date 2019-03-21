Археологи нашли опоры древнейшего новгородского моста

Специалисты из Института археологии РАН рассказали о своем новом исследовании, в котором они определили, как был построен древнейший мост в Великом Новгороде.

Деревянный мост возвели в X веке, и он соединял Славин и Людин концы (районы) города. Согласно археологическим находкам и письменным источникам, длина пролета моста составляла 17 метров.

Напомним, что Людин (Гончарный) и Неревский концы — это древнейшие районы, с которых начал появляться и разрастаться город. Известно, что на левом берегу находился Новгородский кремль, а на правом была Торговая сторона.

Софийскую и Торговую стороны соединял деревянный мост, первые упоминания о котором появились только в XVIII веке в Иоакимовской летописи.

Ученые РАН проводят археологические исследования дна Волхова с 2005 года, и за это время было найдено много артефактов времен Древней Руси.

Два года назад специалисты создали трехмерную карту дна реки, которую составили на основе данных многолучевого эхолота.

Опоры моста

На карте стало заметно, что на дне есть цепь бугров, которая располагается параллельно мосту XII—XIII ве ков. В следующем сезоне раскопок мы решили исследовать один из участков и под культурным слоем XIV—XVI веков обнаружили разрушенную опору неизвестного моста через Волхов, — рассказали ученые.

Обломки исследовали с помощью радиоуглеродного анализа, который определил, что мост был построен между 932—946 годами.

Дальнейшие раскопки также подтвердили, что Славин и Людин концы в X веке соединял мост на срубных опорах. Четыре опоры до сих пор находятся на дне реки, а опоры с Софийской стороны покрылись грунтом и образовали мелководное плато.

Раскопки последнего ученые проводили в прошлом году. Новые данные показали, что древний новгородский мост стоял на ряжевых опорах — деревянных срубах, погруженных в грунт и присыпанных камнями.

3D-реконструкция фрагмента пятиугольного сруба, заполненного камнем

Расстояние между центрами опор составляло 23 метра, то есть пролеты моста были очень длинными — 17 метров. Они, вероятно, поддерживались промежуточными опорами или имели особую конструкцию.

Такая массивная и сложная конструкция говорит о высоких навыках строительства новгородских мастеров.

Авторы исследования предполагают, что мост мог служить не только по прямому назначению, но и в качестве фортификационного сооружения.