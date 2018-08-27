Экс-супруга Грудинина попросила полицию о защите из-за раздела имущества

Ирина Грудинина, бывшая жена экс-кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина, обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, опасения Грудининой связаны с несогласием ее бывшего мужа относительно раздела имущества.

Грудинина подала в Главное управление МВД по Московской области заявление, в котором просит принять меры по обеспечению ее личной безопасности, — сказал собеседник агентства.

Источник также отметил, что бывшая жена Грудинина называет своего экс-супруга весьма влиятельным человеком в сфере бизнеса.

Ирина считает, что он обладает серьезным финансовыми возможностями и административным ресурсом, и потому опасается за свою жизнь.

Как сообщал «Ридус», в феврале 2019 года Павел Грудинин был отстранен от должности председателя Совета депутатов в Видном и лишился статуса депутата. Поводом стали нарушения при подаче декларации о доходах: Грудинин утаил владение белизским офшором Bontro LTD, на который были записаны акции «Совхоза имени Ленина». Информация об офшоре, принадлежащем директору совхоза, стала достоянием общественности в ходе бракоразводного процесса Грудининых.

В то же время стало известно, что глава ЗАО «Совхоз имени Ленина» и бывший кандидат в президенты России экстренно избавляется от активов, чтобы они не достались его экс-супруге Ирине при разделе имущества. В браке с ней Павел Грудинин прожил 37 лет, благодаря чему Ирина может получить от 30 до 80 миллиардов рублей. Общее состояние предпринимателя эксперты оценивают в пределах от 60 до 120 миллиардов рублей.

Напомним, супруги Павел и Ирина Грудинины оформили развод летом 2018 года.

