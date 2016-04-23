Россия и Китай соединили части первого железнодорожного моста через Амур

Соединение двух частей первого железнодорожного моста через Амур между Россией и Китаем произошло после завершения инженерных работ российской стороной, сообщается на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

Строительство моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян началось в 2014 году.

Китайская сторона завершила строительство своей части моста в октябре 2018 года, напоминает ФАН.

Соответственно, сейчас соединились обе части конструкции.

Как рассказал РИА Новости главный инженер китайской части моста Ли Хуачао, полностью строительство планируется завершить в июле.

Предполагается, что поезда по мосту будут пущены уже в этом году.

Длина моста составляет более 2,2 километра, из них более 1,8 километра — китайская часть и около 300 метров — российская.

Планируется, что пропускная способность моста составит около 21 миллиона тонн в год, а перевозки будут круглогодичными.