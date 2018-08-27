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В центре Москвы из банковской ячейки украли почти 28 млн рублей

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© Ведомости/ТАСС

Полиция выясняет обстоятельства кражи из банковской ячейки в центре Москвы почти 28 миллионов рублей.

Мужчина 1978 года рождения рассказал правоохранителям, что 19 марта заключил с банком договор об аренде сейфовой ячейки, куда положил 27,818 миллиона рублей и оформил доверенность на своего приятеля 1961 года рождения.

Ключи от ячейки своему знакомому он не передавал. На следующий день мужчина обнаружил, что денег в ячейке нет.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщает РЕН ТВ.

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