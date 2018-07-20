В Рязани задержали убийцу семьи из трех человек

В Рязани полиция задержала подозреваемого в убийстве с особой жестокостью семьи из трех человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 54-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области при участии Росгвардии.

Правоохранители установили, что преступление было совершено в 2004 году в одной из стран СНГ.

Стало известно, что задержанный решил ограбить знакомого бизнесмена. Вместе с двумя сообщниками он забрался в квартиру предпринимателя и убил всю его семью, включая несовершеннолетнюю дочь.

Преступники забрали в квартире убитого бизнесмена 10 тысяч долларов США

Позже выяснилось, что объявленный в розыск мужчина проживал в съемной квартире в Рязани, сообщается на сайте МВД РФ.

Сейчас он заключен под стражу. «В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции», — приводит РЕН ТВ слова официального представителя МВД.

