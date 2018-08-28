Вышинский отказался от обмена на граждан Украины

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский выступил против своего обмена на осужденных в России за различные преступления граждан Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Один из вопросов был связан с тем, готов ли он к обмену на граждан Украины, которые находятся в учреждениях ФСИН на территории РФ. Его ответ был такой, что об обмене не может быть и речи, речь должна быть только о справедливом решении», — цитирует РИА Новости Москалькову.



Татьяна Москалькова подчеркнула необходимость «добиваться справедливого решения суда, прекращения уголовного преследования, освобождения и реабилитации» Вышинского.

Также она рассказала журналистам, что журналиста перевели в соответствующую международным правилам камеру, а до этого он содержался в камере, где у него не было ни света, ни постельного белья.

Ранее, отвечая на вопрос украинских журналистов о перспективах обмена Вышинского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналист был арестован незаконно и должен быть немедленно освобожден. По словам Пескова, Вышинского задержали фактически за то, что он делал свою работу.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене, а 17 мая Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца. Затем арест был продлен на новый срок. В МИД РФ требовали отпустить арестованного по сфабрикованному делу журналиста, а в ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении СМИ. В июле в Киеве заявили о готовности передать России 13 граждан, включая Вышинского, в обмен на заключенных украинцев.