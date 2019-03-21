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Украина потребовала от России заплатить за отказ от транзита газа в ЕС

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© Александр Улановский / Коллаж / Ridus

Глава украинской государственной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о том, что «Газпром» должен выплатить Украине компенсацию за обесценивание газотранспортной сети из-за отказа от нового соглашения по транзиту газа в Европу.

«Либо „Газпром“ подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, но вам придется это компенсировать», — заявил Коболев в интервью агентству «РБК-Украина»..

По его словам, «Газпром» уже начал официально уведомлять страны, которые получают российский аз через Украину, что с начала 2020 года транзита больше не будет.

Контракт по транзиту газа между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. После этого в России планируют доставлять газ европейским потребителям через газопроводы, проложенных в обход Украины, в том числе через новый «Северный поток — 2».

Ранее российские власти неоднократно поднимали вопрос о сохранении транзита газа через Украину при соблюдении ряда условий. Так, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что у новой газовой сделки должны быть выгодные для России экономические и коммерческие параметры.

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