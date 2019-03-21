Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. В феврале 2019 года МИД Польши предложил главе государства пригласить Путина, однако президент Анджей Дуда отверг эту идею.

«Свой замысел польские власти обосновывают некими „современными реалиями“, игнорируя историческую логику. Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено», — сказано в публикации российского дипломатического ведомства.



«Очевидно, что решение сделать мероприятие келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим „приоритетам“ систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода. Пусть это останется на совести нынешних польских властей», — добавили в МИДе.



Представитель президента Польши Кшиштоф Щерский оперативно отреагировал на заявление МИД России. «Мы ссылаемся на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года как на проблематичную», — отметил Щерский в комментарии агентству PAP.



Польские дипломаты, депутаты и представители исполнительной власти неоднократно обвиняли Советскую Россию в развязывании Второй мировой войны. В ответ в Москве напоминают, что польская оккупация Чехословакии в 1938 году остается в незаслуженной тени постоянного обсуждения пакта Молотова — Риббентропа и разговоров о том, что Сталин был вторым главным виновником развязывания Второй мировой после Гитлера.

Ранее «Ридус» рассказывал подробности того, как Польша стала союзницей Гитлера за год до пакта Молотова — Риббентропа. Польша оккупировала чехословацкую территорию Тешинская Силезия в октябре 1938 года. Это стало возможным благодаря нацистской Германии, которая при одобрении Англии и Франции задалась целью расчленить и оккупировать Чехию, а «освобожденную» таким путем Словакию превратить в своего союзника.

Напомним, заключение Советским Союзом договора о ненападении с Третьим рейхом произошло в результате отказа Парижа и Лондона от антигерманского союза с Москвой и передела Гитлером карты Европы. Приняв участие в этом процессе одной из первых держав, Польша уже в следующем году сама стала его жертвой.

