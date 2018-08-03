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Курс доллара упал ниже 64 рублей

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Курс доллара снизился до 63 рублей 87 копеек, упав ниже уровня в 64 рубля впервые с 8 августа прошлого года. Это произошло после решения руководства Федеральной резервной системы США не повышать базовую процентную ставку 2,25−2,5% годовых.

В 2018 году ФРС повышал ставку четыре раза, последний раз в декабре, в 2017 году — три раза, из-за чего доллар постоянно дорожал, передает ФАН. Отказа от продолжения этой политики оказалось достаточно, чтобы рубль в считанные часы укрепился почти на процент.

Напомним, к середине марта рубль укрепился на 6,5% с начала года, показав лучшую динамику среди мировых валют. Помимо позитивных новостей от ФРС, фактором поддержки остается ситуация на нефтяном и долговом рынках, что не мешает финансистам и чиновникам хмурить лбы.

Так, аналитики Bloomberg считают, что во втором квартале доллар подорожает до 66,42 рубля, а к концу года — до 67 рублей. Эксперты указывают на сильный отток капитала в первые два месяца текущего года, традиционное ухудшение платежного баланса в апреле — июне и предстоящий период выплат по внешним долгам. А в Минэкономразвития РФ недавно понизили прогноз среднего курса национальной валюты на 2019 год с 63,9 рубля за доллар до 66,4 рубля.

Однако есть и другие мнения. Например, специалист по макроэкономике и инвестиционной стратегии банка Lombard Odier Билл Пападакис ранее считает, что среднегодовой курс доллара в 2019 году окажется между 62 и 63 рублями.

Ранее «Ридус» разбирался, зачем Россию готовят к жизни без доллара и почему российской экономике пророчат очередной обвал, несмотря на уверенный рост рубля с начала года.

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