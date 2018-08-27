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В Дагестане оказалось более шести тысяч фиктивных инвалидов

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© pixabay.com

В ходе проверок, проведенных в Дагестане, были выявлены более шести тысяч человек с фиктивной инвалидностью, заявил глава региона Владимир Васильев.

Выступая с посланием перед Народным собранием республики, он отметил что проведенная работа позволила сохранить в бюджете региона 700 миллионов рублей.

«Наша задача, чтобы эти деньги не растворились, а были направлены на поддержку незащищенных слоев населения», — цитирует его РИА Новости.

На сегодняшний день в республике инвалидами являются более 330 тысяч человек, что составляет примерно 11% от населения, приводит агентство слова и. о. руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан Минтруда России Шамиля Рамазанова.

Он заверил, что благодаря внедрению прозрачных систем электронного документооборота была сведена к минимуму возможность каких-либо фальсификаций.

Масштабная проверка проходила после коррупционного скандала в Главном бюро медико-социальной экспертизы.

РИА Новости напоминает, что в августе задержали бывшего руководителя главного бюро медэкспертизы Дагестана Магомеда Махачева, которого обвиняют в организации преступного сообщества, состоявшего из его подчиненных. Массовые задержания дагестанских коррупционеров начались после назначения Владимира Васильева главой региона.

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