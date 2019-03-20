найти ×
   
  • USD -0.04
    64.28
  • EUR -0.06
    72.94
СохранитьСохранено0
×

00209

Панин сравнил мозг россиян с «плавленным сырком»

Small f1a6d446e0

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Не умеющий жить без скандалов актер Алексей Панин вновь позволил себе неподобающую выходку.

В Instagram он опубликовал пост, в котором признался в своей ненависти к России.

Он заявил, что своей родиной считает планету Земля, а Россия и Северная Корея — единственные страны, куда он больше не хочет возвращаться.

«Как же я ненавижу страну под названием Россия, — написал актер. — Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя»

По его словам, «наше государство настроило против себя все цивилизованное общество» и «на нас во всем мире смотрят как на дикарей».

Панин убежден, что лишь у небольшого процента россиян есть мозг в голове, а не плавленный сырок.

Единственным достижением государства за последние 75 лет актер назвал полет Юрия Гагарина в космос.

Позже пост Панина был удален. 

Ранее Панин заявил в Instagram что «скоро уезжает» и в Россию будет «приезжать только за деньгами». Позже он опроверг эти слова.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
93015674читать позжечитаю позже
Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
202244читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

4288446читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

3023096читать позжечитаю позже