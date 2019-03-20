Панин сравнил мозг россиян с «плавленным сырком»

Не умеющий жить без скандалов актер Алексей Панин вновь позволил себе неподобающую выходку.

В Instagram он опубликовал пост, в котором признался в своей ненависти к России.

Он заявил, что своей родиной считает планету Земля, а Россия и Северная Корея — единственные страны, куда он больше не хочет возвращаться.

«Как же я ненавижу страну под названием Россия, — написал актер. — Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя»

По его словам, «наше государство настроило против себя все цивилизованное общество» и «на нас во всем мире смотрят как на дикарей».

Панин убежден, что лишь у небольшого процента россиян есть мозг в голове, а не плавленный сырок.

Единственным достижением государства за последние 75 лет актер назвал полет Юрия Гагарина в космос.

Позже пост Панина был удален.

Ранее Панин заявил в Instagram что «скоро уезжает» и в Россию будет «приезжать только за деньгами». Позже он опроверг эти слова.

