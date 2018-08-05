Просьба феминистки о бесплатной косметике спровоцировала веселый флешмоб
- 20 марта 2019, 15:32
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Феминистка и журналистка Белла Рапопорт поделилась в Instagram своей неудачной попыткой попросить у компании Lush бесплатный набор косметики, чтобы сделать обзор.
По ее словам, фирма периодически дает свою продукцию «блогеркам, чтобы те о них рассказали».
Журналистка в личном сообщении написала в компанию: «Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нем в сторис».
Представитель фирмы ответил журналистке: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно».
После этого Рапопорт опубликовала переписку, назвав реакцию представителя Lush «хамской».
По ее мнению, компания отказала ей из-за недостаточной популярности ее аккаунта.
Когда же журналистку после публикации нескольких «историй» стали спрашивать, что «хамского» в реакции бренда, она подчеркнула: «Все имеют право жаловаться на то, что им захочется, видеть грубость там, где им показалось, переживать в том объеме, в котором это требуется».
Позже Рапопорт сообщила, что «расстроилась, но через пару часов уже забыла» про ситуацию с Lush.
Когда же об этой переписке узнали в Twitter, просьба журналистки «получить какой-нибудь набор» превратилась во флешмоб.
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