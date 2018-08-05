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Просьба феминистки о бесплатной косметике спровоцировала веселый флешмоб

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© facebook.com

Феминистка и журналистка Белла Рапопорт поделилась в Instagram своей неудачной попыткой попросить у компании Lush бесплатный набор косметики, чтобы сделать обзор.

По ее словам, фирма периодически дает свою продукцию «блогеркам, чтобы те о них рассказали».

Журналистка в личном сообщении написала в компанию: «Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нем в сторис».

Представитель фирмы ответил журналистке: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно».

После этого Рапопорт опубликовала переписку, назвав реакцию представителя Lush «хамской».

По ее мнению, компания отказала ей из-за недостаточной популярности ее аккаунта.

Когда же журналистку после публикации нескольких «историй» стали спрашивать, что «хамского» в реакции бренда, она подчеркнула: «Все имеют право жаловаться на то, что им захочется, видеть грубость там, где им показалось, переживать в том объеме, в котором это требуется».

Позже Рапопорт сообщила, что «расстроилась, но через пару часов уже забыла» про ситуацию с Lush.

Когда же об этой переписке узнали в Twitter, просьба журналистки «получить какой-нибудь набор» превратилась во флешмоб.

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