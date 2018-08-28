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Тест: Что вы знаете о священных животных разных стран?

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  • 20 марта 2019, 15:46
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Люди издавна молились богам, видели предзнаменования в причудах стихии и верили в то, что некоторые животные священны. Знаете ли вы, какой зверь жил в доме каждого древнего египтянина? А какому животному китайцы посвящали храмы? В какой стране слон — символ мира и силы? А где из-за убийства акулы могла разразиться война? Пройдите наш тест, чтобы узнать об удивительных животных, которые люди с разных уголков планеты считают священными представителями высших сил, обладающими магическими знаниями.

На сколько вопросов удалось ответить правильно? Поделитесь своим результатом в комментариях, а тестом — с друзьями.

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