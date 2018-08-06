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10+ белых татуировок, которые похожи на волшебные руны

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  • 20 марта 2019, 14:40
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Раньше при слове «татуировка» люди чаще всего представляли чёрные и тёмно-синие рисунки. Позже к ним добавились яркие цветные тату. А сейчас в моду вошли татуировки, сделанные белыми чернилами. Их едва заметно на теле, и они быстрее исчезнут со временем. Но смотрятся такие светлые рисунки очень нежно и изящно. А в свете ультрафиолетовых ламп, например в ночном клубе, эти тату будут инопланетно светиться на коже. Собрали для вас фотографии людей с белыми татуировками, которые смотрятся как волшебные руны, особенно если выполнены в кружевной технике.

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А у вас есть татуировка? Хотели бы сделать?

Ранее «Ридус» рассказывал о творчестве другой художницы, создавшей татуировки, которые светятся на коже. Выглядит это как настоящая магия.

Также мы публиковали классные идеи парных татуировок для тех, кто влюблён, подборку 3D-тату, которые вызывают мурашки, и примеры фантастических татуировок, которые дополняют реальность.

Если же вы сделали неудачный рисунок на коже, не отчаивайтесь! Посмотрите, как даже самые неудачные татуировки талантливые мастера превращают в шедевры.

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