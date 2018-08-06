10+ белых татуировок, которые похожи на волшебные руны

Раньше при слове «татуировка» люди чаще всего представляли чёрные и тёмно-синие рисунки. Позже к ним добавились яркие цветные тату. А сейчас в моду вошли татуировки, сделанные белыми чернилами. Их едва заметно на теле, и они быстрее исчезнут со временем. Но смотрятся такие светлые рисунки очень нежно и изящно. А в свете ультрафиолетовых ламп, например в ночном клубе, эти тату будут инопланетно светиться на коже. Собрали для вас фотографии людей с белыми татуировками, которые смотрятся как волшебные руны, особенно если выполнены в кружевной технике.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

А у вас есть татуировка? Хотели бы сделать?

Ранее «Ридус» рассказывал о творчестве другой художницы, создавшей татуировки, которые светятся на коже. Выглядит это как настоящая магия.

Также мы публиковали классные идеи парных татуировок для тех, кто влюблён, подборку 3D-тату, которые вызывают мурашки, и примеры фантастических татуировок, которые дополняют реальность.

Если же вы сделали неудачный рисунок на коже, не отчаивайтесь! Посмотрите, как даже самые неудачные татуировки талантливые мастера превращают в шедевры.